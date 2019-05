Eltern aufgepasst: das Darknet ist der ideale Ort für Kriminelle

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail



Köln (AFP) – Interpol ist ein Schlag gegen ein internationales Pädophilennetzwerk gelungen. Auf Grundlagen der Ermittlungen der internationalen Polizeiorganisation in fast 60 Ländern wurden neun Verdächtige in Thailand, Australien und den USA festgenommen. 50 Kinder seien in der Folge gerettet worden, teilte Interpol am Donnerstag mit. Organisiert hatten sich die Pädophilen über das sogenannte Darknet, den dunklen Bereich des Internets.

Fragen und Antworten zum DARKNET

Diesen nutzen Menschen, die verborgen im Internet unterwegs sein wollen. Dazu gehören Schwerkriminelle wie Drogendealer oder Waffenhändler, aber auch Whistleblower und Regimekritiker, die Zensur umgehen wollen. Fragen und Antworten: