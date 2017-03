Der Van gehört zu den beliebtesten Familienautos überhaupt. Das hat er unter anderem seinem erhöhten Aufbau, dem großen Platz- und Stauraumangebot zu verdanken. Oft wird der Begriff synonym zum Kleinbus gebraucht, wobei die modernen Modelle der Autohersteller sich doch weit von der Bus-Optik entfernt haben und eher einer verlängerten und erhöhten Limousine gleichen. Daher wird der Van auch im deutschen Sprachgebrauch als Großraumlimousine bezeichnet.

Der Begriff Van leitet sich aus dem amerikanischen Wort Caravan ab und wer alte Westernfilme mag, der kann die Bedeutung erahnen. Caravan heißt übersetzt Planwagen, mit dem die Siedler damals in Karawanen oder Trecks umhergezogen sind. Daraus hat sich in Amerika der Kleintransporter oder Kastenwagen entwickelt, der in der Variante Minivan für den Personentransport gedacht ist.