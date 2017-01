München (AFP) – Rund 14 Millionen Haushalte müssen nach Angaben des Vergleichsportals Check24 mehr für Strom von ihrem Grundversorger zahlen.

385 Anbieter erhöhten seit Jahresbeginn ihre Strompreise oder wollten dies bis Ende April tun, teilte Check24 am Montag in München mit. Im Schnitt steigen die Preise demnach um 3,5 Prozent, in der Spitze aber um 14,9 Prozent. Eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden zahle im Jahr durchschnittlich 52 Euro mehr für Strom.

Dagegen sinken die Gaspreise: Laut Check24 profitieren rund sieben Millionen Haushalte von Preissenkungen in der Gasgrundversorgung. 274 Anbieter senkten demnach seit Jahresbeginn die Preise um durchschnittlich 6,3 Prozent oder wollen dies noch bis Ende April tun. Dies bedeute für Familien eine Ersparnis von durchschnittlich 91 Euro im Jahr.

Dem Vergleichsportal zufolge erhöhten lediglich vier Grundversorger ihre Gaspreise. Ein weiterer Anbieter will demnach im Februar nachziehen.

Bei den Gaspreisen konnten die Grundversorger laut Check24 sinkende Netznutzungsentgelte teilweise an die Verbraucher weitergeben. Beim Strom sorgten dagegen steigende Netzentgelte, die höhere Ökostrom-Umlage und gestiegene Preise an den Strombörsen für steigende Kosten.

