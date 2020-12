(ANZEIGE)

2020 ist das wohl schwerste Jahr und die entbehrungsreichste Zeit, die unsere Genration je erlebt hat. Die Kontaktbeschränkungen und die ständige Angst, unsere Lieben zu gefährden, sorgen dafür, dass wir einige Freunde und Familienmitglieder seit Wochen und Monaten nicht gesehen haben. #Durchhalten heißt die Devise, doch das sagt sich oft leichter, als es getan ist. Damit das Durchhalten leichter fällt – und wir gerade jetzt zu Weihnachten unseren geliebten Menschen eine Freuden bereiten können, haben My Postcard und die Deutsche Post AG eine tolle Aktion ins Leben gerufen.

#FürMichFürUns – gemeinsam gegen Corona und die Einsamkeit

Gerade die ältere Generation, wie unsere Großeltern oder Risikopatienten, haben wir dank Corona teilweise eine lange Zeit nicht mehr besuchen dürfen. Eine einsame, lange Zeit. Sich gegenseitig sorgenfrei in die Arme nehmen zu dürfen und innige gemeinsame Zeit zu verbringen, das fehlt uns allen. Videochats und viele Telefonate geben uns ein wenig das Gefühl, füreinander und miteinander da zu sein. Die Regierung bittet um Durchhaltevermögen, um Geduld und Zuversicht. Und genau dort setzt die Kampagne von My Postcard und der Deutschen Post AG an. Mit der Aktion #FürMichFürUns haben sie ein einzigartiges Projekt gestartet, in dem individuelle Postkarten kostenlos an unsere Liebsten verschickt werden können. Das Projekt soll Menschen verbinden, Mut und Zuversicht schenken.

Bild: © Deutsche Post AG & MyPostcard.com

Eine persönliche Postkarte für Freunde und Verwandte – ein liebevoller Weihnachtsgruß

Mit der MyPostcard App kann eine individuelle Postkarte gestaltet werden. Insgesamt stellen die zwei Firmen, 1 Millionen kostenlose Postkarten zu Verfügung. Diese können nicht nur kostenlos erstellt und mit persönlichem Text versehen werden, sie werden darüber hinaus auch kostenlos gedruckt und versendet.

Für diese Aktion wurden stolze 91 Designs erstellt, aus denen eines ausgewählt werden kann. Jede Postkarte kann dann noch mit einem eigenen Foto versehen werden. Entweder mit einem Foto aus dem Familienalbum, oder einem spontanen Schnappschuss aus der Smartphone-Kamera.

Die einfache und schnelle Bedienung führt schnell zu einem besonderen Gruß

Die My Postcard App muss dazu via App Store heruntergeladen werden. Sofort erscheint oberhalb die Postkarten-Aktion. Mit nur einem Klick gelangt man in das Erstellungsmenü. Dort kann ein Design ausgewählt und ein eigenes Foto hinzugefügt werden. Im nächsten Schritt kann die Postkarte mit einem persönlichen Gruß und einen liebevollen Text gestaltet werden. Die Schriftart und Farbe kann frei gewählt werden. So entsteht ein liebevoller Gruß, welcher an die sorglosen Postkarten erinnert, die wir in besseren Zeiten aus dem Urlaub verschicken. Nun fehlt nur noch die Empfängeradresse – und mit einem letzten Klick wird die Postkarte endgültig fertiggestellt. Nun wird sie gedruckt und macht sich völlig kostenlos auf den Weg.

Jeder Nutzer kann übrigens bis zu drei kostenlose Postkarten versenden.

Ein Appell an Zusammenhalt mit Abstand

Bewusst haben My Postcard und die Deutsche Post AG Designs erstellen lassen, die einen Appell darstellen. Für den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit, aber stets mit dem Einhalten der Kontaktbeschränkung und der A-H-A Regeln. So finden sich Vorlagen mit den Sprüchen „Ich freue mich, dich bald wieder besuchen zu können. Deshalb achte ich jetzt auf die A-H-A Regeln“ oder „Ich will, dass ihr gesund bleibt. Dafür trage ich jetzt Maske“. Damit möchten die beiden langjährigen Geschäftspartner, die Bestrebung des Bundesministeriums für Gesundheit unterstützen, und für mehr Achtsamkeit zur Eindämmung der Corona-Pandemie sorgen. Denn es gilt – gemeinsam gegen Corona.

Auch unsere eigene Postkarte ist jetzt auf dem Weg!

Wir finden, dass diese Aktion eine ganz tolle Möglichkeit ist, um noch einmal eine Postkarte an seine Liebsten zu verschicken. Man macht es generell viel zu selten. Aber noch seltener hatte man einen so guten Grund, wie gerade jetzt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei!