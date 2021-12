Hebamme, Mutter, Autorin

Stephanie ist examinierte Hebamme und unsere Expertin für die Themen: Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Baby. Sie war nach ihrem Examen 2 Jahre in Irland, in einem der größten und ältesten Maternity Hospitals in Dublin beschäftigt, und kam mit ganz viel Erfahrung auf der Wochenbettstation und im Kreißsaal wieder zurück. In ihrer Heimat machte sie sich dann als Hebamme selbständig und durfte schon viele junge Familien betreuen. Stephanie lebt im Ruhrgebiet und hat 2 Kinder und einen Ehemann. Mittlerweile studiert sie Gesundheitsmanagement und schreibt mit viel Herz und Liebe für unser Magazin.