In Deutschland steht für viele Schüler das Abitur an, doch in Zeiten der Coronakrise ist die Lage sehr verwirrend, denn jedes Bundesland geht anders mit der Situation um.

Die Kritik am föderalistischen Schulsystem in Deutschland wird immer lauter. In Hamburg starteten zwei Schüler eine Petition, um das sogenannte Durchschnittsabitur einzuführen. Was es damit auf sich hat, seht ihr im Video.