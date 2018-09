Rückruf von Schwangerschaftstest bei Rossmann: Testergebnisse können falsch sein!

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

ROSSMANN ruft den digitalen Schwangerschaftstest der Marke facelle zurück. Man musste feststellen, dass in einigen seltenen Fällen Ergebnisse fehlerhaft positive Schwangerschaften ausgewiesen wurden, welche sich im Nachhinein als negativ herausstellten.

Kunden werden gebeten, noch vorhandene Produktpackungen mit der EAN 4305615580968 in den Filialen zurück zu geben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet.

Weitere Informationen erhält man beim ROSSMANN-Kundenservice unter 0800 – 76 77 62 66 (erreichbar Mo. – Fr. von 9.00 – 18.00 Uhr).

An dieser Stelle kommt man nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass bei aktuellen oder knapp zurück liegenden Tests mit Hilfe dieses Produktes, theoretisch jede Frau von einer Fehlinformation betroffen sein könnte. Sollte also in den vergangenen Tagen oder Wochen einen Test mit dem hier genannten Schwangerschaftstest durchgeführt haben, können wir nur raten, einen erneuten alternativen Test zu nutzen!

