Rückruf in NRW: Insektengift in Eiern!

In NRW sind knapp 850.000 Eier aus den Niederlanden in den Läden gelandet, welche mit einem Biozid (Insektengift) belastet sind.

Fiprinol in Eiern festgestellt – bitte nicht verzehren!

Das Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) warnt vor dem Verzehr von Eiern, welche mit dem Breitband-Insektenschutzmittel Fiprinol belastet sind. Proben vom 20.07.2017 geben Werte von 0.0031 und 1.2 mg/kg aus.

Die festgestellte Menge ist laut Bundesamt für Risikobewertung nicht gesundheitsgefährdend. Trotzdem gesteht man ein, dass die Richtwerte für Kleinkinder um den Faktor 1,6 überschritten werden.

Wir empfehlen: Grundsätzlich auf den Verzehr zu verzichten!

Fiprinol: Ein Breitband-Insektengift, welches gegen Schädlinge wie Läuse, Milben, Flöhe und auch Zecken eingesetzt wird. Für Legehennen ist es nicht zugelassen – weshalb die Kontamination der Eier in dieser Form niemals hätte stattfinden dürfen!

Bei gekauften Eiern unbedingt den Stempel prüfen

Man weiß, dass die Eier aus den Niederlanden in NRW gelandet sind. So übrigens auch nach Italien, Polen, Frankreich, Belgien – und in die Niederlande selbst. Jedoch gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch absolut keine Hinweise darauf, in welchen Märkten die belasteten Eier gelandet und verkauft wurden.

Zu erkennen sind die zurück gerufenen Eier lediglich am Stempel. Findet man im eigenen Haushalt Eier mit dem Aufdruck 1-NL 4128604 oder 1-NL 4286001, dann weg damit!