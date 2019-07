Rückruf: Fremdkörper in Hackfleisch von Aldi Süd und Aldi Nord

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Tillman’s Qualitätsmetzgerei GmbH folgendes Produkt zurück: „meine Metzgerei – Gemischtes Hackfleisch“, 500g, Verbrauchsdatum Aldi Süd 27.07.19 und Aldi Nord 28.07.19.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt kleine, rote Fremdkörper aus Kunststoff enthalten sind. Kunden, die das genannte Produkt gekauft haben, sollten es nicht konsumieren.

Das betroffene Verbrauchsdatum wurde bei Aldi Nord und Aldi Süd in Teilen der folgenden

Bundesländer verkauft: Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Aldi Nord und Aldi Süd haben sofort reagiert und die betroffenen Packungen bereits aus dem Verkauf genommen. Zudem werden in den betroffenen Filialen Informationsplakate zum Rückruf aufgehängt.

Verbraucher können noch vorrätige Packungen auch ohne Kassenbon gegen Erstattung der

Portokosten und des Kaufpreises an den Hersteller (Tillman’s Qualitätsmetzgerei GmbH, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück) zurückschicken bzw. in ihren Einkaufsstätten

zurückgeben. Andere Produkte der Marke und andere Hersteller sind nicht betroffen.