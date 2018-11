Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Hamburg (AFP) – Edeka ruft Schokoladen-Lebkuchen zurück, in denen Kunststoffteilchen stecken könnten.

Es handle sich um den Artikel „Schokoladen Lebkuchen, Herzen, Sterne und Brezeln Zartbitter“ in der 500-Gramm-Packung ausschließlich mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Mai 2019 und der Chargennummer mit den Ziffern 748 in der Mitte, teilte der Handelskonzern am Donnerstag mit. Der Hersteller Lambertz könne nicht ausschließen, dass sich dunkelgrüne Kunststoffteile in einzelnen Packungen befinden.

Der Artikel sei vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten worden; die Ware sei bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden, teilte das Unternehmen mit. Wer die Lebkuchen gekauft habe, erhalte auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis erstattet.

