Wie Aldi-Nord in einem dringenden Rückruf mitteilt, sind einzelne Packungen eines Sonderverkaufs von Pampers Windeln mit einer ätzenden Flüssigkeit in Verbindung gekommen.

Die „Pampers Windeln Jumbo Packs“, in den Größen 4 und 5, des Lieferanten „Procter & Gamble“, wurden seit dem 02. Februar 2018 in den Aldi-Nord Filiale verkauft. Die Packungen wurden laut Aldi in einem einwandfreien Zustand angeliefert. Leider sei dann durch einen folgeschweren Logistikfehler, eine ätzende Flüssigkeit auf einzelne Packungen geraten. Es bestehe die Gefahr von Hautreizungen bis hin zu Verätzungen.

Wir verstehen den Rückruf so, dass man anscheinend äußerlich nicht erkennen kann, welche Packung betroffen ist – und welche nicht. Aldi ruft daher vorsorglich alle Packungen zurück – und bittet inständig darum, die Windeln nicht zu benutzen!



Alle weiteren potenziell betroffenen Packungen wurden bereits aus dem Verkauf genommen. In den Filialen liegen also keine gefährlichen Windeln mehr.

Der Kaufpreis wird bei Rückgabe erstattet!