Lidl ruft Forellenfilets wegen Bakterienbelastung zurück

Produkte in sechs Bundesländern betroffen

Neckarsulm (AFP) – Die Supermarktkette Lidl hat Forellenfilets wegen Bakterienbelastung zurückgerufen. Betroffen seien „Nautica Regenbogen Forellenfilets, 125 g“ in den Sortierungen Natur und Pfeffer des Herstellers Agustson a/s mit dem Identitätskennzeichen DK 4566 EG, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Das Produkt wurde bei Lidl in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verkauft. Es kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, teilte das Unternehmen mit.

In dem Produkt sei der Bakterienstamm Listeria monocytogenes nachgewiesen worden. Die Bakterien können schwere Magen-Darmerkrankungen auslösen und sind insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, Ältere, sowie vorerkrankte Menschen ein Risiko.

noe