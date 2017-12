dm informiert über kleine Gummi-Abriebpartikel im Artikel „babylove Früchteallerlei mit Vollkorn 190g ab dem 6. Monat“ mit dem Mindest­haltbarkeits­datum 13.10.2019 und der Chargennummer 20624874. Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Chargennummer sind leicht auf dem Deckelrand zu erkennen.

Auch wenn das Unternehmen betont, dass die Gummipartikel speziell für den Herstellungsprozess im Lebensmittelbereich gedacht sind, und somit keine Gesundheitsgefahr von ihnen ausginge, sind wir der Meinung, dass eine Lebensmittel-Information aus den Gründen der Sorgfaltspflicht in diesem Fall nicht ausreicht.

Stoffe, welche während der Produktion keine Absonderungen an das Lebensmittel abgeben, sind damit noch lange nicht zum Verzehr geeignet!





Wir möchten also dringend davon abraten, den betroffenen Früchtebrei zu verfüttern. Da der Verdauungstrakt eines Babys noch in der Lernphase ist, kann niemand abschätzen, welche (wenn auch seltenen) Folgen, ein Verzehr von Gummipartikeln, für ein Baby haben kann. Darüber hinaus ist Gummi kein Lebensmittel und gehört unter keinen Umständen in den Magen eines Babys.

dm Kunden, welche das Produkt nicht weiter verwenden möchten, können dieses ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Das Unternehmen bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.