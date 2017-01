Kusmi Tea nimmt Kamillentee nach Bericht von „Stiftung Warentest“ vom Markt

Hohe Konzentration an Schadstoffen gemessen

Paris (AFP) – Nach dem Fund von Schadstoffen hat die bekannte französische Teemarke Kusmi Tea ihren Kamillentee aus dem Handel genommen. Dies sei eine „Vorsichtsmaßnahme“ nach einem Bericht der deutschen „Stiftung Warentest“, erklärte die Orientis-Holding, zu der Kusmi Tea gehört, am Mittwoch. Der Kamillentee werde europaweit aus Regalen und aus dem Internethandel genommen.

Die „Stiftung Warentest“ hatte am Dienstag berichtet, bei Tests seien im Kamillentee der französischen Marke „äußerst hohe“ Konzentrationen von sogenannten Pyrrolizidinalkaloiden gefunden worden. Diese Schadstoffe hätten sich bei Tierversuchen als eindeutig krebserregend und erbgutschädigend erwiesen. Möglich seien auch gesundheitliche Auswirkungen beim Menschen.

Laut „Stiftung Warentest“ wurden in einem Teebeutel Schadstoffwerte gemessen, die 380 Mal höher liegen als die Dosis, die ein Erwachsener nach Angaben des Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) längerfristig jeden Tag ohne Risiko zu sich nehmen kann.

Kusmi-Tea-Chef Arnaud Fleury erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, es gebe keine gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen bei diesen Substanzen. Das Unternehmen rief nun die europäische Lebensmittelaufsicht an, um eine Einschätzung zu erhalten. Pyrrolizidinalkaloide kommen laut der „Stiftung Warentest“ in vielen Wildkräutern vor und können bei der Ernte in den Tee geraten.

