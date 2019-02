Gesundheitsgefahr: Ricosta ruft Kinderschuhe zurück!

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Die Marke Ricosta ruft Kindershuhe zurück: Beim Modell Sami mit der Artikelnummer 10_1223900_349, Größe 18 bis 23, welches im Herbst 2017 und im Frühjahr/Sommer 2018 verkauft wurde, kam es im Rahmen einer Untersuchung in Einzelfällen zur Feststellung eines erhöhten Chrom(VI)-Wertes in der oberen äußeren Fersenverstärkung des Schuhs.

Welche Gefahren birgt Chrom-VI?

Chrom(VI)-oxid ist sehr giftig und wirkt sowohl mutagen als auch krebserregend. Bereits 0,6 g, oral eingenommen, können tödlich sein. Beim Verschlucken sind Verdauungsstörungen, Nierenschäden, Krämpfe und Lähmungen die Folge. Wässrige Lösungen von Chrom(VI)-oxid sind stark ätzend. Auch der Feststoff führt bei Kontakt mit Haut und Schleimhäuten zu schweren Verätzungen. Chrom(VI)-oxid ist umweltgefährlich und stark wassergefährdend.

Ricosta warnt in Bezug auf die Kinderschuhe wie folgt: Unter ungünstigen Umständen könnte beim Hautkontakt mit diesem Lederteil eine Allergie ausgelöst werden.

Wie erkenne ich den richtigen Schuh?

Kunden werden gebeten, die betroffenen Kinderschuhe nicht weiter zu verwenden! Die Schuhe können kostenfrei an den Hersteller zurück gesendet werden. Für Informationen zur Rücksendung werden Verbaucher gebeten sich über folgende Kontaktmöglichkeiten in Vebindung zu setzen: per Email über die [email protected] oder per Telefon über die +49 771 805400. Der Kaufpreis wird voll erstattet. Die Vorlage eines Kassenbelegs ist nicht notwendig.

