Gesundheitsgefahr: Popcorn Rückruf bei EDEKA, Netto Marken-Discount und Marktkauf!

Die XOX Gebäck GmbH ruft gesüßtes Popcorn zurück. Im Produkt wurde eine erhöhte Menge an Tropanalkaloiden gefunden. Bereits bei geringen Mengen können laut BfR gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen.

Betroffen sind folgende Popcorn-Produkte:

American Style (200g)

GUT&GÜNSTIG (100g und 200g)

Angeboten wurde das belastete Popcorn bei Netto Marken-Discount, EDEKA und Marktkauf. Nachdem Ende Mai bereits drei Mindesthaltbarkeitsdaten veröffentlicht wurden, wird der Rückruf nun deutlich ausgeweitet. Verbraucher werden gebeten, kein Popcorn zu verzehren, welches ein Mindeshaltbarkeitsdatum bis einschließlich dem 11.01.2019 aufweist. Also alle Daten vor diesem Tag gelten für den verzehr als nicht geeignet!

Tropanalkaloide in Lebensmitteln

Tropanalkaloide sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe , welche in einer Vielzahl von Pflanzen zu finden sind. Solche Pflanzen werden, wegen ihrer Eigenschaften, bereits seit langer Zeit auch als Arzneimittel eingesetzt. Allerdings sind sie auch toxisch. Die Gruppe der Tropanalkalo­ide umfasst mehr als 200 verschiedene Verbindungen, darunter Atropin, Scopolamin und Kokain. In Lebensmitteln haben sie also nichts zu suchen. Bereits kleinste Mengen können dabei gesundheitliche Folgen haben. Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit und Müdigkeit, sind nur ein paar der möglichen Folgen des Verzehrs von diesen Stoffen in Lebensmitteln.





Rückgabe:

Kunden, welche eines der benannten Produkte gekauft haben, können dieses auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurück geben, und bekommen den vollen Kaufpreis erstattet. Verbraucheranfragen beantwortet der Kundendienst der XOX Gebäck GmbH unter der Telefonhotline: 0151-414 314 93 oder per Mail über hotline@xox.de.