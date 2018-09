Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Der Getränkehersteller Coca-Cola Deutschland hat durch Qualitätskontrollen festgestellt, dass einige Flaschen des Fuze Tea – Schwarzer Tee Pfirsich in der 1,0 L Flasche, nicht den Qualitätsanforderungen entsprachen.

Im Rückruf wird erwähnt, dass aufgrund der vorliegenden Fakten keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten sei. Leider sind diese Fakten lediglich dem Hersteller bekannt. Die weitere Auslieferung wurde gestoppt. Käufer können die Getränke über die Geschäfte zurück geben, bzw. austauschen lassen.

Betroffen sind laut Coca-Cola Tees mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.08.2019 und 29.08.2019.

Weitere Infos: Andere Sorten oder Packungen von Fuze Tea sind nicht betroffen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 030-20911209.

Leider bleibt Coca-Cola Deutschland den Verbrauchern eine tiefgehende Information über den Grund des Rückrufs schuldig. So könnte es sich also um Fremdstoffe, Farbabweichungen, Geschmacksabweichungen, oder überschrittene Grenzwerte handeln. So ist leider für niemanden abzuschätzen, ob das Produkt am Ende doch für einzelne Personen (beispielsweise durch Überempfindlichkeiten oder Allergien) gefährlich werden könnte.





Wir raten in diesem Fall dringend vom Verzehr ab!

