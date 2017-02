HABA informiert über sein Internetportal über den dringenden Rückruf zwei verschiedener Greiflinge für Säuglinge und Babys.

Aufgrund aktueller Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass sich eine der Halbkugeln des Verbindungsstabes der betroffenen Greiflinge mit den Artikelnummern 300905 & 301717 lösen kann und dadurch verschluckbare Kleinteile entstehen.

HABA bedauert sehr, dass dieser Mangel trotz strenger Sicherheitsanforderungen und einer zusätzlichen Prüfung des TÜV Rheinland, nicht vor Auslieferung der Ware festgestellt wurde.

Die beiden Greiflinge erfüllen aufgrund dieses Mangels die Europäische Norm für sicheres Spielzeug (EN 71-1) nicht. Auch wenn diese Norm statisch und bürokratisch klingt, bedeutet es in diesem Fall, dass Babys die sich lösenden Kleinteile verschlucken können. In extremen Fällen kann sich solch ein Kleinteil in Speiseröhre oder gar in der Luftröhre verkeilen.

Deshalb bittet HABA (und auch wir) seine Kunden inständig darum, die Greiflinge Lolli & Zaubermonde sofort aus der Reichweite von Kindern zu entfernen!

Die Baby-Spielzeuge können entweder beim Fachhändler oder bei HABA direkt gegen entsprechenden Ersatz abgegeben bzw. eingesendet werden.

Service-Adresse: HABERMAASS GmbH

Qualitätssicherung

Bahnstraße 10

96476 Bad Rodach

Bei weiteren Fragen zu den Greiflingen, ist HABA unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 5256636 oder unter info@haba.de erreichbar.

