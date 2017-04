Beliebte Babyschuhe der Marke „Superfit“ mit Chrom-VI belastet!

Wie das Verbrauchermagazin Cleankids.de berichtet, warnt das europäische Schnellwarnsystem RAPEX in einer aktuellen Meldung vor einer Chrom-VI Belastung in Babyschuhen der beliebten Marke „Superfit“.

Die Superfit Babyschuhe werden offiziell vom Markt genommen. Die gefundene Chrom-VI Belastung geht zum Teil an Werte von 4,8 mg / kg. Chrom-VI ist eines der auffälligsten Allergene. Bei Kontakt mit der Haut kann es zu schwersten allergischen Reaktionen kommen.

Besonders tückisch: Das Vorhandensein von Chrom-VI in Produkten ist für den Verbraucher nicht erkennbar. Der Stoff ist leider in vielen Farben und Lacken, in Textilfarbe und Lederwaren zu finden.