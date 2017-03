Zweijähriges Kind lebt offenbar tagelang neben toter Mutter

Retter in Nordrhein-Westfalen befreien Knirps aus Wohnung

Euskirchen (AFP) – Ein knapp zweijähriges Kind hat im nordrhein-westfälischen Zülpich offenbar tagelang neben seiner toten Mutter gelebt. Wie die Polizei in Euskirchen am Freitag mitteilte, öffnete die Feuerwehr am Mittwoch die Wohnung, nachdem die Frau seit Sonntag nicht gesehen worden war. Die 25-Jährige starb den Angaben zufolge eines natürlichen Todes.

Laut Polizei hörten Anwohner aus der Wohnung schon am Dienstag „verdächtige Geräusche“. Nachbarn und der Arbeitgeber der Frau hätten aber angegeben, sie habe mit dem Kind verreisen wollen. Geräusche seien nicht zu hören gewesen, andere Anhaltspunkte für einen Notfall habe es auch nicht gegeben. Daher sei die Tür nicht geöffnet worden.

Am Mittwoch meldeten Nachbarn demnach erneut Klopfgeräusche aus der Wohnung, die dann auch die Polizei vernommen habe. Feuerwehr und Rettungskräfte öffneten daraufhin die Tür und fanden den Leichnam der Mutter sowie das Kind. Dieses wurde zunächst im Krankenhaus untersucht und anschließend dem Jugendamt zur Betreuung übergeben.

