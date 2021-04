Bei Kitaausflug unbeobachtet Absperrung durchstiegen

Kempten (AFP) – In Mindelheim im Allgäu ist ein zweijähriges Kind bei einem Kitaausflug ertrunken.

Das Kind habe in einem unbeobachteten Moment die Absperrung eines Spielplatzes durchstiegen und sei dann in den Mindelkanal gefallen, aus dem es sich nicht mehr selbst habe befreien können, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten am Mittwoch mit. Bei einer kurz nach dem Verschwinden gestarteten Suche sei das Kind gefunden worden, alle Wiederbelebungsversuche seien aber gescheitert.

Der tragische Unfall ereignete sich demnach bereits vor rund einem Monat am 26. März. Das Kind befand sich laut Polizei mit weiteren Kindern und drei Kitamitarbeitern auf dem Spielplatz. Die Staatsanwaltschaft leitete gegen die Mitarbeiter ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung ein. Im Fokus der Ermittlungen stehe die Frage, ob eine schuldhafte Verletzung der Aufsichtspflicht vorliege.

