Magdeburg (AFP) – Bei einem Spaziergang mit seiner Kindergartengruppe ist in Magdeburg ein zweijähriger Junge verloren gegangen und erst etwa eineinhalb Stunden später leblos in einem See gefunden worden.

Trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort, in einem Rettungshubschrauber und im Krankenhaus starb das Kind, wie die Polizei in Magdeburg am Freitag mitteilte.

Seelsorger betreuten die Angehörigen des gestorbenen Kinds. Auch die Mitarbeiter der Kita und die an der Suche beteiligten Polizisten wurden betreut.

ran/cfm