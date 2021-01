Mädchen erliegt an Unglücksstelle in Gera Verletzungen

Gera (AFP) – Ein vierjähriges Mädchen ist in Thüringen beim Rodeln zwischen Autos eingeklemmt worden und gestorben.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag auf einem schneebedeckten Feld in Gera, als ein Bekannter der Familie mit seinem Auto driftete, also entgegen der eigentlichen Fahrspur lenkte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dabei verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Heck eines stehenden Wagens. Die Vierjährige wurde mit ihrem Schlitten zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Trotz schneller Hilfe durch den Rettungsdienst starb das Mädchen noch an der Unglücksstelle an schwersten Verletzungen.

hex/cfm