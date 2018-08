Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

teilen

teilen

teilen

e-mail

info

Freiburg (AFP) – Fünf Jahren nach ihrem Verschwinden ist eine Jugendliche aus dem baden-württembergischen Freiburg zu ihrer Familie zurückgekehrt.

Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Verwandte hätten die Beamten „überraschend“ über die Rückkehr der zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Jahr 2013 13-Jährigen informiert. Was sich in der Zwischenzeit ereignet habe, sei der Polizei noch unbekannt.

Nach dem Verschwinden hatte die Polizei nach eigenen Angaben auch nach einem 53-jährigen mutmaßlichen Begleiter des Mädchens gefahndet. Der damals gegen den aus Nordrhein-Westfalen stammenden Mann erwirkte internationale Haftbefehl bleibe weiter bestehen.

bro/cfm