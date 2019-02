Vater und vermisste achtjährige Tochter tot in einem Bach gefunden

Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Wiesbaden (AFP) – In Hessen hat die Polizei ein acht Jahre altes Mädchen und ihren 51-jährigen Vater tot in einem Bach gefunden.

Die beiden wurden am Montagmittag bei Niederseelbach in der Nähe von Wiesbaden gefunden, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Mädchen war gesucht worden, nachdem es am Sonntag nach einem Ausflug mit ihrem Vater nicht zurückgekehrt war. Die Ermittler schlossen ein Familiendrama nicht aus.

Die Mutter der Achtjährigen hatte ihre Tochter am Sonntagabend als vermisst gemeldet. Nachdem sie am Montag auch nicht zur Schule kam, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Kurz darauf wurden Vater und Tochter in dem Bach bei Niederseelbach gefunden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

