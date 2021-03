Vater tötet in Oberfranken neun Jahre alten Sohn

Getrennt lebende Mutter wollte Kind nach Wochenende abholen

Bayreuth (AFP) – Während eines gemeinsamen Wochenendes mit seinem bei der getrennt lebenden Ehefrau aufwachsenden Sohn soll ein Vater in Oberfranken das neun Jahre alte Kind getötet haben.

Der 50 Jahre alte Mann sei am Sonntag im oberfränkischen Kleinsendelbach seiner Frau mit einem Küchenmesser in der Hand entgegengetreten, als diese den Jungen eigentlich habe abholen wollen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag in Bayreuth mit.

Auch aufgrund von Äußerungen des Manns sei die Frau um das Kind in Sorge gewesen und habe den Notruf gewählt. Die wenig später eintreffenden Streifenwagenbesatzungen konnten den Vater unmittelbar festnehmen, das Kind fanden sie nur noch leblos im oberen Teil des Hauses.

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann seinen Sohn schon Stunden vorher getötet haben. Das Kind soll durch Gewalteinwirkung gestorben sein. Gegen den Vater sei Haftbefehl erlassen worden, der Mann kam in Untersuchungshaft.

