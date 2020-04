Berlin (AFP) – Das häufigste Problem von Eltern während der Corona-Krise ist einer Umfrage zufolge die Unsicherheit über die Dauer der Kontaktbeschränkungen. Wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Forsa-Erhebung im Auftrag des Kinderhilfswerks Save the Children zum Familienleben in der Corona-Krise hervorgeht, empfinden 64 Prozent der befragten Eltern dies als größte Schwierigkeit. Jeder zweite Erwachsene findet die Schulschließungen problematisch. Dennoch meinen 70 Prozent der Eltern, dass das Lernen ohne Schule beim eigenen Nachwuchs gut oder sehr gut funktioniert.

Kinder zwischen acht und 17 Jahren hingegen macht zu 85 Prozent Probleme, dass sie ihre Freunde nicht treffen können. Sie fühlen sich deutlich häufiger zu Hause eingesperrt als Eltern und vermissen ihre Freunde mehr. Je jünger die Kinder sind, desto stärker vermissen sie diese. Bei den Erwachsenen vermisst nur knapp jeder Zweite seine Freunde.

Kinder fühlen sich in der aktuellen Situation deutlich weniger besorgt oder verunsichert als ihre Eltern. 23 Prozent der Eltern und 30 Prozent der Kinder fühlen sich in der Krise ganz normal. Dennoch ist das Coronavirus für Familien derzeit ein häufiges Thema. Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren gaben überdurchschnittlich oft an, mit der Familie über Corona zu sprechen oder sich selbst über das Virus zu informieren. 92 Prozent aller befragten Kinder und Jugendlichen gaben an, dass es ihnen leicht fällt, mit ihren Eltern über das Virus zu reden.

Sorgen machen sich Eltern mit 63 Prozent am häufigsten darum, dass ein Freund oder ein Familienmitglied erkranken könnte. Auch bei Kindern ist das mit 71 Prozent die größte Sorge. Ein Drittel der Eltern befürchtet, dass das Kind den Anschluss in der Schule verlieren oder den Abschluss nicht machen könnte. Die Befragten zwischen acht und 17 Jahren teilen diese Sorge zu 33 Prozent.

Für die Umfrage wurden zwischen dem 3. und dem 9. April 500 Eltern von Kindern im Alter zwischen 8 und 17 Jahren sowie 502 Kinder in diesem Alter befragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit vier Prozentpunkten angegeben.

ald/cfm