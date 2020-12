Unicef fordert besseren Schutz für Kinder in deutschen Flüchtlingsunterkünften

Analyse: Kindern droht Gewalt in Sammelunterkünften

Berlin (AFP) – Die UN-Kinderhilfsorganisation Unicef hat einen besseren Schutz von Kindern in deutschen Flüchtlings-Unterkünften gefordert. Die Sammelunterkünfte seien „nach wie vor kein sicherer Ort für Kinder“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Analyse, die Unicef und das Deutsche Institut für Menschenrechte auf Basis einer Befragung der 16 Landesregierungen erstellten. Selbst die wenigen verfügbaren Daten zeigen, dass es hier „häufig zu Gewalt kommt“, resümieren die Kinderschützer.

Kinder können unmittelbar Opfer dieser Gewalt sein – aber auch als Zeugen mit Gewalt konfrontiert werden, heißt es weiter. Die vorhandenen Strukturen reichen noch nicht aus, um dem wirksam entgegenzutreten, kritisierten die Autoren der Analyse. Bund, Länder und Kommunen müssten deswegen die Unterbringung geflüchteter Menschen reformieren.

Die Kinder- und Jugendhilfe in Sammelunterkünften greife oft erst bei akuter Kindeswohlgefährdung, heißt es in der Analyse. Zudem gebe es für traumatisierte Kinder oft keine angemessene Unterstützung. Auch sei der Betreuungsschlüssel meist viel zu niedrig. Verschärft werde die Situation der Kinder durch die pandemiebedingten Einschränkungen.

Für die Studie befragten Unicef und das Deutsche Institut für Menschenrechte von Juni bis Oktober 2020 die 16 Bundesländer. Die kinderrechtliche Analyse der Selbstauskunft aller Länder habe unter anderem ergeben, dass zwar alle Bundesländer über Vorgaben für den Gewaltschutz verfügen, diese sich aber deutlich in ihrer Verbindlichkeit, ihrem Umfang und ihrem Geltungsbereich unterscheiden. Die Umsetzung der Gewaltschutzkonzepte werde bislang überwiegend nicht systematisch beobachtet, ausgewertet und unabhängig überprüft.

Zwar habe es beim Schutz von Flüchtlingskindern in den vergangenen Jahren „wichtige Fortschritte“ gegeben, erklärte Sebastian Sedlmayr von Unicef Deutschland. „Die aktuelle Untersuchung zeigt jedoch, dass noch gravierende Lücken bestehen und der Kinderschutz in zu vielen Aufnahmeeinrichtungen und Sammelunterkünften bis heute nicht gesichert ist.“

