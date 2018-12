Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Salzgitter (AFP)- Eine überforderte Mutter hat im niedersächsischen Peine ihre drei Kinder nur mit Unterwäsche bekleidet vor die Haustür gesetzt.

Eine Nachbarin der 31-jährigen Frau holte die drei, vier und sieben Jahre alten Kinder am Samstagnachmittag sofort von der Straße und nahm sie vorübergehend in ihre Obhut, wie die Polizei am Sonntag in Salzgitter mitteilte.

„Die eingesetzten Beamten konnten den Sachverhalt zunächst erst gar nicht glauben,sahen ihn vor Ort aber leider bestätigt“, hieß es im Polizeibericht. Das Jugendamt Peine entschied, dass die Kinder bis auf Weiteres beim Großvater bleiben sollen.

rh/cha

