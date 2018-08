Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Köln (AFP) – An der in einer Kölner Babyklappe gefundenen Leiche eines Säuglings haben Rechtsmediziner keine Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung entdeckt.

„Es konnte bislang nicht geklärt werden, ob das Mädchen überhaupt gelebt hat“, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Todesursache konnte demnach durch die Obduktion nicht geklärt werden.

Die Ermittler suchen nun nach einer 16- bis 20-jährigen Frau, die sich in Begleitung eines Manns in der Nähe der Babyklappe in Köln-Bilderstöckchen aufhielt. Das tote Baby wurde am Dienstagmorgen in der Babyklappe entdeckt, die zu einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter gehört. Trotz Wiederbelebungsversuchen konnten Rettungskräfte nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

