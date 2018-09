Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Köln (AFP) – Der tote Säugling, der vor rund zwei Wochen in einer Babyklappe in Köln gefunden wurde, wird anonym beerdigt.

Die Beisetzung finde am Freitagvormittag auf dem Nordfriedhof der Domstadt statt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach konnte die Todesursache bei der Obduktion nicht geklärt werden. Das tote Mädchen war am 21. August in einer Babyklappe in Köln-Bilderstöckchen entdeckt worden, die zu einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter gehört.

Trotz Wiederbelebungsversuchen konnten Rettungskräfte nur noch den Tod des Kinds feststellen. Ob das Mädchen überhaupt lebte, ist unklar. Die Polizei sucht weiterhin nach den unbekannten Eltern.

ald/cfm