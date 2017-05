23-jährige Mutter soll Kind nach Geburt in Panik erstickt haben

Tod von Säugling nach Leichenfund bei Aussiedlerhof in Schwaben geklärt

Sigmaringen (AFP) – Die Polizei im schwäbischen Sigmaringen hat die Mutter eines kurz nach der Geburt getöteten Säuglings ermittelt.

Die 23-jährige geständige Frau aus dem Landkreis Konstanz habe das Kind erstickt, teilten die baden-württembergischen Beamten am Dienstag mit. Nach Angaben der Frau hatte sie ihre Schwangerschaft verheimlicht und wollte das Kind in einer Babyklappe abgeben.

In der Nähe eines Aussiedlerhofs bei Mengen, wo die Babyleiche gefunden wurde, sei die Frau am vergangenen Samstag von den plötzlich einsetzenden Wehen überrascht worden, erklärte die Polizei. Sie habe das Kind dort zur Welt gebracht und es in Panik erstickt.

jo/cfm