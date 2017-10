Frankfurt/Main (AFP) – Bei dem Mann, der im Darknet Missbrauchsbilder eines kleinen Mädchens veröffentlicht haben soll, handelt es sich nach Ermittlerangaben um einen 24-Jährigen aus dem engen persönlichen Umfeld des Opfers.

Der am Montagabend Festgenommene stammt aus dem niedersächsischen Landkreis Wesermarsch, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt am Dienstag mitteilten.

Der Mann wird des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften verdächtigt. Er wurde nur wenige Stunden nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf identifiziert und festgenommen. Ebenfalls durch Hinweise aus der Bevölkerung gelang es den Ermittlern des Bundeskriminalamts, das Opfer zu identifizieren.







Der 24-Jährige soll im Laufe des Dienstags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden den Angaben zufolge Beweismittel beschlagnahmt.

rh/cfm