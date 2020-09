Mannheim (AFP) – Der Deutsche Städtetag fordert, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gestaffelt und nicht generell ab 2025 einzuführen. „Wir schlagen vor, den Betreuungsanspruch frühestens 2025 für Schulkinder in der ersten Klasse einzuführen und dann mit den weiteren Schuljahren auszubauen“, erklärte der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos), stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetags, am Dienstag nach einer Sitzung des Gremiums in Mannheim.

Derzeit mangle es an Fachpersonal. „Für den größten Teil der Grundschüler bis 2025 Betreuung in hoher Qualität umzusetzen, ist faktisch unmöglich“, erklärte Würzner. Es brauche einen realistischen Zeitplan, mehr Geld und eine Ausbildungsoffensive für pädagogisches Personal. Die große Koalition will einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter einführen. Dieser soll ab 2025 gelten.

Rund eine Million zusätzlicher Betreuungsplätze müsse zur Erfüllung des Rechtsanspruchs geschaffen werden, erklärte der Städtetag am Dienstag zu den Plänen. Nötig seien dafür Investitionen von siebeneinhalb Milliarden Euro sowie die Finanzierung der jährlichen Betriebskosten von mindestens 4,4 Milliarden Euro. Die bisher vom Bund eingeplanten Mittel sicherten davon nur einen Bruchteil, befand der Städtetag.

