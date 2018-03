Hamburg (AFP) – Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Fahrverboten für ältere Diesel in Innenstädten erwägt die Bundesregierung einem “Spiegel”-Bericht zufolge eine Förderrichtlinie für technische Nachrüstungen. Diese Richtlinie würde sich nicht an den Schadstoffklassen orientieren, sondern an einem neuen Maßstab entsprechend des realen Abgaswerten auf der Straße, berichtete das Magazin am Freitag ohne Angaben von Quellen.

Die modernsten Diesel dürfen 80 Milligramm Stickoxide pro Kilometer Diesel ausstoßen. Auf diesen Wert solle ein gewisser Faktor aufgerechnet werden, den Fahrzeuge im realen Verkehrsgeschehen zusätzlich ausstoßen dürfen, berichtete der “Spiegel”. Daraus solle ein Grenzwert “irgendwo zwischen 200 und 300 Milligramm” festgelegt werden. Schaffe es ein Diesel, der technisch nachgerüstet worden ist, diesen Grenzwert einzuhalten, dann würde sich der Staat an der Nachrüstung beteiligen.

Der Wagen dürfte dann auch in die Fahrverbotszonen einfahren, wie der “Spiegel” weiter schrieb. Diese bislang noch geheimen Pläne könnten von einer neuen Bundesregierung umgesetzt werden, sollte der öffentliche Druck nach dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil zu groß werden.





Das Gericht hatte am Dienstag geurteilt, dass angesichts massiv überschrittener Grenzwerte zur Luftreinhaltung Fahrverbote für Diesel in deutschen Städten grundsätzlich möglich sind. Bereits bis Ende April soll es in Hamburg an zwei besonderes belasteten Straßenabschnitten Beschränkungen für ältere Diesel-Fahrzeuge geben.

ilo/bk

