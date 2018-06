Teile diesen Beitrag mit Freunden merken

Köln/Essen (AFP) – Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, hat eine große Sozialstaatsreform gefordert.

„Das System Hartz IV verursacht Armut, Unsicherheiten und Ängste“, sagte Kutschaty dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom Freitag. In der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ betonte der SPD-Politiker, wer sein Leben lang gearbeitet habe, „hat im Alter mehr verdient als Hartz IV“.

„Viele Betroffene kommen aus dieser Spirale der Armut nicht mehr heraus“, sagte Kutschaty dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Deswegen brauchen wir eine konsequente Alternative, die besser und gerechter ist.“ Kutschaty sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, Hartz IV durch ein „Solidaritätsgeld“ zu ersetzen.





„Dabei geht es mir gerade nicht pauschal um höhere Leistungen an alle“, sagte der Düsseldorfer SPD-Landtagsfraktionschef. „Wer sich in unsere Gesellschaft nicht einbringen will, darf nicht auf mehr Geld hoffen – aber wer 30 Jahre lang gearbeitet hat, darf nicht nach einem Jahr in Armut landen.“

Als weitere Bestandteile einer Sozialstaatsreform nannte Kutschaty in der „WAZ“ einen „deutlich höheren Mindestlohn“, mehr „Leistungsgerechtigkeit“ und höhere Steuerfreibeträge.

