Aalen (AFP) – Ein Spaziergänger hat in Baden-Württemberg auf einer Wiese ein totes Baby gefunden.

Er entdeckte den etwa im siebten oder achten Schwangerschaftsmonat (geschätzten) entbundenen Jungen am Donnerstagabend in Welzheim, wie die Polizei in Aalen am Freitag mitteilte. Wer die Mutter des Kinds ist, war zunächst nicht bekannt. Zur Ermittlung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet. Erst danach kann man wissen, ob es sich vielleicht um eine Totgeburt gehandelt haben könnte.

Unklar war auch, seit wann das Kind auf der Wiese lag. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf und bat auch die Bevölkerung um Hinweise. Diese können über die Telefonnummer 07151/950-0 bei der zuständigen Kriminalpolizei kommuniziert werden.

(In einer ersten Version dieses Beitrages hieß es zunächst fälschlicherweise, dass ein Baby im Alter von sieben oder acht Monaten tot aufgefunden wurde. Dies haben wir nun oben korrigiert.)

