Berlin (AFP) – Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Impfpflicht gegen Masern soll im März 2020 in Kraft treten. Der AFP am Sonntag vorliegende Gesetzentwurf sieht für Impfverweigerer einen Ausschluss vom Kita-Besuch und Bußgelder von bis zu 2500 Euro bei Schulkindern vor. Spahn sagte der „Bild am Sonntag“, für eine Ausrottung der Masern reichten „Kampagnen und gute Appelle einfach nicht“. SPD-Chefin Andrea Nahles signalisierte Zustimmung, allerdings wurde auch Kritik aus der Partei laut.