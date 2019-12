Schüler in Schwaben mit gefälschter Todesanzeige gemobbt

Dillingen an der Donau (AFP) – Mit einer unwahren Todesanzeige in einer Tageszeitung ist in Schwaben ein Mobbingfall eskaliert. Die Anzeige über den erfundenen Tod eines dreizehn Jahre alten Schülers aus Nördlingen erschien am vergangenen Freitag, wie die Polizei in Dillingen am Montag mitteilte. Der Vorgang soll im Zusammenhang stehen mit einem bereits vor drei Wochen veröffentlichten Fall von Cybermobbing gegen insgesamt fünf Schüler.

Die Polizei ermittelte nach eigenen Angaben in dem Sachverhalt einen 14 Jahre alten Schüler als tatverdächtig. Bei dem Mitschüler der gemobbten Schüler sei noch am Freitagnachmittag ein Durchsuchungsbeschluss vollzogen worden, es seien zahlreiche Datenträger beschlagnahmt worden. Bei einer Vernehmung im Beisein seiner Eltern habe der 14-Jährige die Tatvorwürfe aber abgestritten.

Im November hatte die Polizei mitgeteilt, dass fünf Mädchen und Jungen der achten Klasse der betroffenen Schule über soziale Medien Links zu pornografischen Seiten und Bilder mit pornografischen Inhalten zugeschickt wurden. Außerdem hätten die Schüler im Zuge dieser Cybermobbing-Attacke zahlreiche Callcenter-Anrufe erhalten.

ran/cne