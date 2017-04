Säugling wurde in Handtücher gewickelt und in Container gelegt

Heidelberg (AFP) – Nach dem Fund eines toten Babys in einer Altkleidersammelstelle im rheinland-pfälzischen Schifferstadt haben die baden-württembergischen Behörden einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Die Leiche sei vermutlich kurz vor Ostern im Raum Sinsheim oder Mühlhausen in einem Plastiksack in einen Altkleidercontainer gelegt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei Mannheim am Freitag mit. Der tote Junge war zudem in zwei Handtücher gewickelt, von denen Fotos veröffentlicht wurden.

Wer etwa Verdächtiges beobachtet habe, solle sich bei der Polizei melden.

Die Ermittler suchen derzeit in Krankenhäusern und bei niedergelassenen Ärzten nach Hinweisen auf die Mutter des Kinds. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass das Baby lebend geboren wurde und kurz nach seiner Geburt starb. Die Todesursache sei noch unklar, hieß es. „Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung“ gebe es aber nicht.

Hinweise können telefonisch unter 0621 / 174 – 5555 oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg geführt.

