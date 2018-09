Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Berlin (AFP) – Nach dem tödlichen Sturz eines Säuglings und seines Vaters aus dem siebten Stock eines Berliner Hochhauses gehen die Ermittler von einem Familiendrama aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der 23-Jährige sein neun Monate altes Kind vom Balkon geworfen und sei dann in Suizidabsicht hinterhergesprungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Als Hintergrund der Tat kämen psychische Probleme des jungen Manns in Betracht, hieß es weiter.

Die Leichen des Vaters und des Babys wurden am Donnerstagabend von einem Anwohner vor dem Haus im Stadtteil Friedrichsfelde entdeckt. Hinweise auf weitere Beteiligte ergaben sich nicht. Die Mutter war nicht in der Wohnung. Sie musste nach dem Geschehen seelsorgerisch betreut werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten weiter an.

bro/cfm