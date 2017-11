Berlin, 20.11.2017. Nach dem großen Erfolg der Kinderwunsch Tage im Februar 2017 kehrt die Messe im kommenden Jahr nach Berlin zurück. Am 17. und 18. Februar 2018 informieren Gesundheitsexperten, Ärzte, Fachberater, Kliniken und Organisationen in über 60 Workshops und Vorträgen rund um die Themen künstliche Befruchtung, Samen- und Eizellspende, Adoption oder Leihmutterschaft. Die Kinderwunsch Tage richten sich an all jene, deren Wunsch nach einem ersten oder weiteren Kind unerfüllt ist, oder die sich einfach nur informieren möchten.

Medizinisch korrekte und neutrale Aufklärung

Häufig zögern betroffene Personen den Schritt hinaus, sich medizinisch beraten zu lassen, und suchen zunächst anonym im Internet nach Informationen zu möglichen Kinderwunschbehandlungen. Die Ergebnisse sind jedoch nicht selten interessengeleitet und subjektiv. Die Kinderwunsch Tage bieten die Möglichkeit, sich umfassend, neutral und von medizinischem Fachpersonal beraten zu lassen, und sich mit anderen Betroffenen persönlich auszutauschen. Ein umfangreiches Seminarprogramm mit mehr als 60 Vorträgen der teilnehmenden Aussteller, Sponsoren und Experten rundet das Veranstaltungsangebot ab. Die Themen reichen von „Einfluss des Alters auf die Fruchtbarkeit“ über „Kinderwunsch bei Lesben, Schwulen und Trans*“ bis hin zu „Legale Leihmutterschaft in einem EU-Land“.

Orientierungshilfe bei unerfülltem Kinderwunsch

Zu den Ausstellern und Sponsoren der Kinderwunsch Tage gehören namhafte Experten, Kliniken und Verbände aus Deutschland und der ganzen Welt. Dabei ist IVI der offizielle Bildungssponsor, Oregon Reproductive Medicine der offizielle Sponsor des USA Bereichs, IVF Spain die exklusive spanische Partnerklinik und Praxis für Fertilität der deutsche Bildungssponsor. Besucher erfahren in einem sicheren und diskreten Rahmen, welche Behandlungen im In- und Ausland möglich sind. Die Kinderwunsch Tage bieten Orientierungshilfe im unübersichtlichen Fertilitätsmarkt und bringen Licht in die komplizierte Gesetzeslage – für verheiratete Paare gelten beispielsweise andere Regeln als für unverheiratete Paare, Homosexuelle oder auch Singles. „Es gibt viele Menschen, deren Kinderwunsch aus verschiedensten Gründen nicht erfüllt ist. Bereits im letzten Jahr haben wir gesehen, wie wichtig es für viele ist, sich auf unkomplizierte Weise Rat zu holen und mit Experten über verschiedene Möglichkeiten auszutauschen“, so David McAllister, Event Direktor der Kinderwunsch Tage. „Mit der zweiten Ausgabe der Kinderwunsch Tage kommen wir dem großen Interesse an Informationsbedarf zu diesem noch immer tabuisierten Thema nach.“







Termine, Seminare und Ticketpreise

Die Kinderwunsch Tage finden am 17. und 18. Februar 2018 im Mercure-Hotel MOA in Berlin und am 13. und 14. Oktober 2018 in den Sartory-Sälen in Köln statt. Ein Tagesticket kostet 20 Euro, ein Wochenendticket 35 Euro pro Person. Das Tagesticket für zwei Personen kostet 30 Euro, das Wochenendticket 40 Euro.

Das Seminarprogramm der Kinderwunsch Tage in Berlin wird stetig erweitert und ist einzusehen unter: https://www.kinderwunsch-tage.de/seminarbereich/ (Stand heute).

Über die Kinderwunsch Tage

Als deutschlandweit erste Publikumsmesse für alternative Familiengründung bieten die Kinderwunsch Tage (http://www.kinderwunsch-tage.de) all denjenigen ein Forum, die sich informieren, austauschen oder beraten lassen möchten. In über 60 Vorträgen und Workshops von führenden Fachberatern, Ärzten, Gesundheitsexperten und Organisationen reichen die Themen u.a. von künstlicher Befruchtung über Samenspende bis hin zu Möglichkeiten der Adoption und Leihmutterschaft. Aber auch Gesundheits- und Sportthemen sowie der individuelle Erfahrungsaustausch von Besuchern finden ihren Platz.