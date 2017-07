Polizei zieht alkoholisierten Schulbusfahrer aus dem Verkehr

50-Jähriger in Bielefeld soll auch Drogen genommen haben

Bielefeld (AFP) – Einen Schulbusfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Bielefeld aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, fiel der 50-Jährige am Vortag bei einer Kontrolle vor einer Schule wegen Alkoholgeruchs auf. Demnach saßen in seinem Kleinbus mehrere Kinder und eine Betreuerin.

Ein Alkoholtest habe vor Ort „einen Promillewert“ angezeigt, erklärte die Polizei. Zudem habe ein Drogenvortest ergeben, dass der Mann auch Cannabis konsumiert habe. Die Beamten verboten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn zu einer Blutprobe mit.

