Dortmund (AFP) – Im Zusammenhang mit dem Mord an einem neunjährigen Jungen in Herne hat es am Donnerstagabend eine Festnahme in der Stadt gegeben.

Die Identität des Festgenommenen werde überprüft, sagte ein Polizeisprecher in Dortmund der Nachrichtenagentur AFP. Die Ermittler hatten nach dem 19-jährigen Marcel H. als mutmaßlichem Mörder gesucht. Polizeihubschrauber, Spürhunde und ein Großaufgebot waren im Einsatz.

Die Polizei machte zunächst keine Angaben über die Umstände der Festnahme in Herne. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll sich der Verdächtige in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben.

Der als Einzelgänger geltende H. steht im dringenden Verdacht, den neunjährigen Nachbarsjungen am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in Herne erstochen zu haben. Anschließend verlor sich die Spur des 19-Jährigen, der sich mit seiner Tat im sogenannten Darknet gebrüstet haben soll. Nach der Bluttat soll er Suizidabsichten angedeutet haben. Bei der Polizei gingen mehr als 1400 Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten ein.

