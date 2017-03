Polizei prüft Verdacht auf weitere Gewalttat des Flüchtigen von Herne

Bochum (AFP) – Die Polizei prüft Hinweise auf eine weitere Gewalttat des flüchtigen Kindsmord-Verdächtigen von Herne:

In einem Internet-Chat sei am Dienstagnachmittag eine Botschaft im Namen des 19-jährigen Verdächtigen Marcel H. aufgetaucht, erklärte die Polizei in Bochum am Abend. Darin sei von einem Kampf mit einer Frau und von Folter die Rede. „Sie leistete mehr Widerstand als das Kind“, zitierte die Polizei aus dem Chat.

Es sei nicht auszuschließen, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handele, erklärte die Polizei. „Aber die Gefahrenlage macht es nötig, das ernst zu nehmen.“

Der 19-Jährige hatte in Herne offenbar einen neunjährigen Nachbarsjungen erstochen und sich anschließend mit der Tat im Internet gebrüstet. Der flüchtige Tatverdächtige veröffentlichte laut Polizei ein entsprechendes Video im sogenannten Darknet. Nach dem Leichenfund am Montagabend leitete die Polizei eine Fahndung ein, die jedoch zunächst erfolglos blieb.

In ihrer Erklärung vom Abend formulierte die Bochumer Polizei noch einmal die „eindringliche Bitte“, bei Antreffen des flüchtigen Verdächtigen nicht selbst aktiv zu werden. Stattdessen solle sofort die Polizei informiert werden.

pw/cp

Hinterlasse einen Kommentar

-Werbung-