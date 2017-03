Aachen (AFP) – Die Polizei hat einen Mann gefasst, der Eltern im Raum Aachen erpresst und mit der Tötung ihrer Kinder gedroht haben soll. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos sei der Tatverdächtige eindeutig identifiziert und am Mittwoch festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Aachen mit. Es handle sich um einen 49-jährigen Mann aus Eschweiler.

Seit Mai 2016 hatte ein Erpresser im Raum Aachen, Düren und Heinsberg sein Unwesen getrieben. Er drohte in Briefen damit, die Kinder der Opfer zu töten, sollten die Familien nicht einen hohen Geldbetrag an einem vorgegebenen Ort hinterlegen. Seit Dezember wurde die Stelle mit einer Kamera überwacht. Am Donnerstag vergangener Woche ging der Täter dort schließlich in die Fotofalle.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung und einer hohen Zahl an Hinweisen konnten die Ermittler den Mann nun festnehmen. Mehrere betroffene Familien hatten eine Belohnung von insgesamt 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Der 49-Jährige sollte am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch seine Wohnung wurde durchsucht. Die Ermittlungen dauern noch an. Unklar war bislang noch, ob der Täter in den vergangenen Monaten tatsächlich Geld erpressen konnte.

hex/cfm

