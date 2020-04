Dormagen (AFP) – In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei nach einer mutmaßlichen Gewalttat einen Verdächtigen erschossen. Die Beamten wurden am Samstagnachmittag zu einem Haus in Dormagen gerufen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Abend mitteilte. „Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Gewalttat im familiären Bereich“ betraten sie demnach das Gebäude.

Im Laufe des Einsatzes schossen die Polizisten auf einen Verdächtigen, der sich in dem Haus aufhielt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben. In dem Gebäude fanden die Beamten den Angaben zufolge zudem eine weitere Leiche. Eine Mordkommission übernahm hierzu die Ermittlungen.

