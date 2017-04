Polizei in nordrhein-westfälischem Löhne stoppt Gespann

Oma und Opa ziehen Kinderwagen mit Enkel hinter Auto her

Herford (AFP) – Ein älteres Ehepaar hat seinen zwei Monate alten Enkel im Kinderwagen hinter sein Auto gespannt und ist so im nordrhein-westfälischen Löhne spazieren gefahren.

Dazu saß der 71-jährige Opa des Kinds am Donnerstag bei offener Heckklappe im Kofferraum des Kombis, wie die Polizei in Herford am Freitag mitteilte. Dabei hielt er als „menschliche Anhängerkupplung“ die Lenkstange des Kinderwagens fest.

Seine 63-jährige Ehefrau steuerte das Auto in langsamer Fahrt durch den Stadtteil Uhlenburg, bis eine zufällig entgegenkommende Polizeistreife das Gespann stoppte. Über den Halt sei das Baby nicht erfreut gewesen, erklärte die Polizei. Es habe laut geschrien. Seine Großeltern müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

