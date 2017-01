Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des Kindesmissbrauchs erfolgreich

Frankfurt/Main (AFP) – Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, dem schwerer Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, hat einen schnellen Erfolg gebracht.

Am Donnerstagabend wurde ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein festgenommen, wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitag mitteilte. Erst am Donnerstagmorgen hatten die Ermittler Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Verdächtige soll ein acht bis neun Jahre altes Mädchen mehrfach schwer sexuell missbraucht und Aufnahmen davon über eine Kinderpornografieplattform im Darknet verbreitet haben. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung gingen laut Generalstaatsanwaltschaft beim Bundeskriminalamt zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein, die schließlich zur Festnahme des Verdächtigen führten.

In seiner Wohnung wurde weiteres Beweismaterial beschlagnahmt. Ein Haftrichter am Amtsgericht Gießen erließ Haftbefehl gegen den Mann.

