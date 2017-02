Berlin (AFP) – Frauen in Deutschland tragen nach einer OECD-Studie im europäischen Vergleich am wenigsten zum Haushaltseinkommen bei. Mütter fühlten sich durch starre Öffnungszeiten von Schulen, Kindergärten und Kitas gezwungen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, berichtete der „Spiegel“ aus der Studie, die am Montag vorgestellt werden soll. Über die Hälfte der erwerbstätigen Mütter arbeitet demnach in Teilzeit. Der DGB forderte Arbeitgeber und „Teile der Union“ zum Handeln auf.

Von den erwerbstätigen Frauen insgesamt sind in Deutschland der Studie zufolge 37,5 Prozent teilzeitbeschäftigt und damit mehr als in den anderen Ländern.

Deutschland ist Europas Schlusslicht

Zwar investiere der deutsche Staat deutlich mehr als früher in frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung und liege inzwischen über dem OECD-Durchschnitt. Trotzdem bleibe Deutschland in Europa das Schlusslicht beim Beitrag von Frauen zum Haushaltseinkommen, ergab die Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Der durchschnittliche Anteil am Familieneinkommen bei Paaren mit Kindern beträgt in Deutschland demnach 22,4 Prozent, in Dänemark beispielsweise 42 Prozent. Kritisch vermerkt die Studie auch, dass Frauen im Jahr 2013 bei einer Vollzeitbeschäftigung 13,4 Prozent weniger verdienten als Männer. Ein weiteres

Ergebnis: In den alten Bundesländern ist der Großteil der Bevölkerung der Auffassung, dass Mütter – wenn überhaupt – nur in Teilzeit arbeiten sollten.

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Elke Hannack, wertete die Studie als weiteren Beweis dafür, „dass es für Frauen in Deutschland nicht gerecht zugeht“. „Sie stecken in der Teilzeitfalle und verdienen weniger als Männer – besonders in den unteren Lohnsegmenten“, kritisierte sie. Arbeitgeber und Teile der Union bremsten „jeden Fortschritt aus“, anstatt zügig mehr für Frauen zu tun.

Deutsche Bevölkerung wird als egalitär gelobt

Als Fortschritt sieht die OECD dem Bericht zufolge unter anderem, dass sich viele Bundesbürger dafür aussprechen, dass sowohl Väter als auch Mütter bezahlte Elternzeit nehmen sollen. Hier zeige sich die deutsche Bevölkerung nach Schweden als eine der egalitärsten.

Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) sagte dem „Spiegel“, es sei „erfreulich, dass die OECD Deutschland ausdrücklich ermutigt, mehr Väter zur Inanspruchnahme der Elternzeit zu motivieren und zudem weitere Förderinstrumente zu entwickeln.“

Schwesig warb für ihren Plan für eine Familienarbeitszeit: Eltern kleiner Kinder soll es möglich sein, dass beide zwischen 28 und 36 Stunden arbeiten können. Dazu sollen die Eltern für einen begrenzten Zeitraum 300 Euro Familiengeld erhalten.

